Égalité homme-femme : ces entreprises qui montrent l'exemple

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vient de dresser le bilan de l'index de l'égalité professionnelle. Il a été mis en place en 2018, et à peine 3,5 % des entreprises de plus de 250 salariés assurent sur une égalité réelle. Comment expliquer un pourcentage aussi faible ? Reportage dans une entreprise de transport de marchandises à Mayenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.