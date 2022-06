Égarée dans la Seine, l'orque n'a pas survécu

Il s’agit d’une opération exceptionnelle pour les sapeurs-pompiers de la Seine, celle de remorquer le corps de l’orque de plus d’une tonne jusqu’à la rive. Des pompiers et des vétérinaires équipés de tenues de protection pour éviter toute contamination. L’état de santé de l’orque était jugé inquiétant depuis plusieurs jours. Le cétacé est apparu pour la première fois à Honfleur, il y a deux semaines. Puis, il a parcouru 100 kilomètres en remontant la Seine, perdu loin de son habitat naturel. Samedi 28 mai, une opération de sauvetage a été tentée pour diriger l’animal vers l’océan. Visiblement souffrante, l’orque devrait être euthanasiée dans les prochains jours. Elle a finalement été retrouvée morte, ce lundi matin. Une autopsie sera réalisée dès mardi 31 mai. Les résultats permettront aux scientifiques et aux associations de mieux comprendre cette échouage et peut-être d’en éviter d’autres. T F1 | Reportage N. Pellerin, G. Thorel, X. Thoby