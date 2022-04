Égypte : 4 touristes français tués dans un accident de car

Dans la vidéo en tête de cet article, le plus rapidement possible, ceux qui peuvent encore se déplacer transportent les blessés loin du car en feu. Cette femme ensanglantée ne tient plus sur ses jambes. Un automobiliste s'est arrêté et a filmé la scène. Des hommes tentent d'éteindre les flammes à l'aide d'extincteur. Mais le feu est trop fort. Ils n'y parviendront pas. La plupart des passagers ont réussi à sortir à temps. Mais selon un témoignage, certains sont restés coincés à l'intérieur. L'accident a fait dix morts dont quatre Français et un Belge. Le car appartient à une agence de voyage qui propose des visites dans tous les pays. Tôt, ce mercredi matin, sur cette route du sud reliant Assouan aux sites touristiques d'Abou Simbel, le bus a percuté un pick-up transportant du poisson. Quatorze personnes ont également été blessées. Elles ont été emmenées en ambulance dans un hôpital. Selon les autorités venues leur rendre visite, leur état est stable. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Les routes d'Égypte sont réputées pour leur mauvais état et leur dangerosité. TF1 | Reportage M. Guiheux