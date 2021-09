Égypte : au pays du jasmin

Sous la brume du delta du Nil, dans la fraîcheur du petit matin, la reine de la nuit apparaît, c'est la fleur de jasmin. À la lumière des lampes torches, les gestes des cueilleurs doivent être minutieux. « On la récolte pendant la nuit, c'est à ce moment que son parfum est plus fort", révèle une cueilleuse. Ingrédient clé de la parfumerie fine avec la rose, le jasmin a trouvé en Égypte sa terre promise. On le cueille ici sept mois par an. La récolte 2021 est tout juste lancée. Au pic de la récolte, 20 tonnes de jasmin sont cueillies chaque jour dans la région de Gharbeya, c'est mille fois plus que la quantité récoltée à Grâce, la capitale française du parfum. L'Égypte est le premier producteur mondial devant l'Inde. Il fait vivre 50 000 habitants dans la région. Pourtant, il y a 60 ans, il n'y avait pas de jasmin dans le delta du Nil. À l'origine de ce succès fulgurant, la famille d'Hussein Fakhri. Après 30 ans passés en France et un séjour à Grâce dans les années 50, le père d'Hussein rentrait en Égypte, décidé à faire du jasmin le nouvel or blanc de la région. La première culture est lancée sur un lopin de terre. À l'époque, c'est un projet fou auquel personne ne croit. Et pourtant, aujourd'hui, plus de la moitié du jasmin égyptien est transformée dans cette exploitation familiale, la plus grande du pays. La première étape de la transformation donne cette patte orangée appelée concrète. C'est le parfum à l'état solide, 2 tonnes de jasmin, soit 12 millions de fleurs cueillies une à une, sont nécessaires pour produire une boîte de 5 kg. La concrète est ensuite macérée dans de l'alcool, filtré et puis évaporé pour obtenir l'absolu de jasmin, c'est l'extrait concentré de la fleur et l'ingrédient le plus recherché en parfumerie. Des notes qui rendent le jasmin égyptien unique au monde selon les parfumeurs. Acheté jusqu'à 3 300 euros le kilo d'absolu, le marché est estimé à 6 millions d'euros par an pour l'Égypte. Le parfum du jasmin n'a pas fini d'embaumer les plaines du delta du Nil.