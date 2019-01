Égypte : le Delta du Nil menacé par le réchauffement ?

Au nord du pays, là où le Nil se jette dans la mer, le désert gagne du terrain et la surface des terres cultivables diminue. Alexandrie, la deuxième ville du pays, subit les conséquences du réchauffement climatique. En hiver, les assauts de la mer menacent parfois les habitations. Afin d'endiguer les flots, le gouvernement déverse des milliers de tonnes de pierres par jour face à la côte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.