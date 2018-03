Egypte : une loi contre l'athéisme ?

En Egypte, les résultats officiels de l'élection présidentielle ne seront publiés que le lundi 2 avril 2018. Sans aucune surprise, Abdel Fattah al-Sissi sera réélu avec plus de 90% des voix, selon les premières estimations. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, le maréchal-président a instauré un régime autoritaire sur le plan politique, mais aussi sur le plan religieux. Dans ce pays où l'islam est la religion d'Etat, l'athéisme pourrait bientôt devenir un crime. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.