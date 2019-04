Égypte : une momie de 2500 ans découverte en direct à la télé

Description : La mise en scène est parfaite. À deux heures du matin, près de la ville d'Al-Minya, la chaîne américaine Discovery a diffusé en direct l'ouverture d'un sarcophage de près de 2 500 ans. Dans ce dernier, se repose la momie d'un grand-prêtre du dieu Thot. Une exclusivité arrachée à coût de milliers de dollars et une participation financière aux fouilles. L'Égypte antique contient décidément tous les ressorts modernes de la dramaturgie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.