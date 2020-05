Ehpad : des caméras thermiques pour filtrer les visites

À Lyon, la Maison de retraite Résidence Ambroise Paré s'est équipée d'une caméra thermique d'un montant de 15 000 euros. Elle donne la température en moins de cinq secondes et permet de vérifier si un individu a des symptômes liés au coronavirus. Dès qu'une personne extérieure franchie la porte de l'établissement, son visage est scanné, grâce à deux appareils dotés de capteurs thermographiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.