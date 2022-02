Ehpad : des contrôles inefficaces ?

C'est un exercice qu'il connaît par cœur. Yann Reboulleau est directeur d'Ehpad et a lui-même été contrôleur de ces établissements pour personnes âgées. Il nous a expliqué comment doit se dérouler une inspection : "Typiquement, dans le cadre d'un contrôle, les inspecteurs vont déclencher l'appel malade pour s'assurer que le personnel répond". Pendant toute une journée, jusqu'à six inspecteurs, médecins, pharmaciens peuvent scruter le moindre recoin, vérifier l'état des équipements ou la toilette des résidents. À la clef, un rapport détaillé et de possibles sanctions. "Si les choses sont vraiment très graves, ça peut aller jusqu'à la fermeture de l'établissement", précise Yann Reboulleau. Ces contrôles sont prévus noir sur blanc dans la convention que signe chaque Ehpad avec l'État et possibles à tout moment. Souvent, sur la base de signalements de famille. Mais ces inspections ont-elles vraiment lieu ? Sont-elles toutes inopinées ? Florence Aillet en doute beaucoup. En 2017, elle multiplie les signalements à l'ARS pour "négligence" contre l'Ehpad qui héberge sa mère. Réponse, "votre courrier a été transmis aux inspecteurs de la mission inspection contrôle". TF1 | Reportage M. Verron, S. Iorgulescu