Ehpad : les règles de visites assouplies

Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir que les visites dans les Ehpad sont à nouveau autorisées à partir de ce lundi. Jusqu'à présent, il fallait prendre rendez-vous. Et elles n'étaient possibles que pour une seule personne à la fois. La procédure va donc être assouplie, mais aucun risque inutile ne sera pris. Les visites resteront très encadrées jusqu'à nouvel ordre.