Ehpad Orpea : l'enquête qui fait scandale

Un acteur majeur du secteur est mis en cause. Parmi les 350 maisons de retraite médicalisées du groupe Orpea en France, celle de Neuilly-sur-Seine est au cœur de la tourmente. Selon une aide-soignante au micro de TF1, qui est toujours salariée du groupe, tout y serait rationné : la main-d'oeuvre, la nourriture, et même les protections contre l'incontinence. "Des personnes alitées peuvent rester dans leur urine pendant combien de temps ? Nous, la plupart des soignants, ça nous choque ! C'est un boulot à la chaîne. Tu fais 12 personnes voire 14 personnes. Mais comment veux-tu faire ? Même si on te dit 10 minutes par personne ou 5 minutes, comment tu veux faire ?", révèle-t-elle. Accusation grave contre une entreprise qui se présente comme exemplaire dans ses vidéos de promotion. Orpea est présente dans 23 pays pour un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros. Dans le livre "Les Fossoyeurs" du journaliste Victor Castanet à paraître ce mercredi, 250 témoins, d'anciens salariés pour la plupart, accusent Orpea de privilégier uniquement la rentabilité des établissements. Les associations d'usagers que nous avons contactées ne confirment pas ces accusations, mais la famille de la comédienne Françoise Dorin, décédée en 2018 après 3 mois de prise en charge, dénonce une négligence d'Orpea. "On m'avait dit qu'il y avait un médecin en continu, ce qui est absolument faux. La conséquence a été son décès avec une septicémie foudroyante. Je n'ai pas porté plainte parce que j'avais trop de peine, j'étais trop choquée", témoigne Sylvie Mitsinkides, fille de Françoise Dorin. Le groupe leader européen du secteur est secoué par la polémique. Son action a perdu près d'un tiers de sa valeur en deux jours. La direction réfute en bloc toutes ces accusations. "Il n'y a aucun rationnement, il n'y a jamais eu aucune directive. Cela ne correspond pas à nos valeurs. Le résultat financier ne sera jamais mis en avant et jamais pris en compte au détriment de qui que ce soit", se défend Jean-Christophe Romersi, directeur général d'Orpea France. Le ministre de la Santé Olivier Véran estime que de nouveaux contrôles pourraient avoir lieu chez Orpea prochainement à la suite d'une première inspection sanitaire à Neuilly-sur-Seine en 2018. TF1 | Reportage B. Christal, E. Berra, M. Debut