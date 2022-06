Ehpad Orpea : une première condamnation pour négligence

C'est dans cet Ehpad que la famille de madame Der Markarion espérait la voir finir sa vie paisiblement. C'est pourtant dans cet établissement du groupe Orpéa que cette femme de 84 ans a vécu en 2017 ce que la justice qualifie désormais de négligence. Une négligence dénoncée depuis cinq ans maintenant par son fils, aussi inconsolable que combatif. La famille fera alors face au mutisme d'Orpea, incapable d'expliquer les fractures au niveau du fémur de la patiente. Transférée à l'hôpital, elle décédera quelques jours plus tard. Cet après-midi, la justice a estimé qu'Orpea avait commis une multitude de fautes graves. Le jugement rendu est sévère et implacable contre le groupe de maison de retraite. Orpea est condamné à verser 165 milles euros de dommages et intérêts, loin des millions d'euros que demandait le fils de la victime. Ce dernier reste convaincu que ce drame aurait pu être évité. Contacté, Orpea n'a pas fait de commentaire. Le groupe s'apprête désormais à affronter près d'une centaine de plaintes supplémentaires. T F1 | Reportage G. Brenier, A. Guillet