Ehpad : quelles améliorations en un an ?

Les révélations d'il y a un an ont créé une onde de choc. Depuis, quels contrôles ont été mis en place ? En mars dernier, l'Etat annonce que, d'ici 2024, tous les Ehpad seront contrôlés. En conséquence, d'ici à la fin de l'année, 120 postes de contrôleurs doivent être créés. Le chiffre est encore insuffisant, selon la défenseure du droit. Il y a tout de même 7 500 Ehpad en France. Il faudrait aussi plus d'inspections surprises. "C'est indispensable qu'il y en ait plus et plus rapidement parce que nous, ce que nous observons depuis notre dernier rapport de 2021, ce sont 282 réclamations supplémentaires. Manifestement, ce sont des endroits où il faudrait qu'il y ait des contrôles et des contrôles inopinés", a expliqué Claire Hédon. Y a-t-il assez de personnels désormais ? Actuellement, on compte environ six animateurs/soignants pour dix résidents. Selon les professionnels, il en faudrait deux de plus. "Le gouvernement, il a promis 3 000 poste cette année. C'est ridicule, c'est dérisoire. Ça veut dire que les professionnels n'ont pas assez de temps pour accompagner les personnes âgées pour se lever, pour se laver. Donc, on va toujours vite, et ça, c'est maltraitant avec des gens qui vont, eux, lentement", a déploré Pascal Champvert, président de l'AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées). Y a-t-il d'ailleurs plus de plaintes ? Oui, la parole semble se libérer. Le 3977, le numéro à appeler pour signaler des maltraitances a ouvert 24 % de dossiers en plus. Les Agences régionales de santé ont enregistré plus 30 % de plaintes en un an. Enfin, les géants du secteur Korian et Orpea sont sous le coup de plusieurs plaintes judiciaires. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Chubilleau, F. Le Goïc