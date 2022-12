Ehpad "sauvage" : le calvaire des résidents

La maison est encore sous-scellée, on voit un fauteuil roulant devant l’entrée. Trois personnes âgées y ont été retrouvées très affaiblies, prises en charge en toute illégalité. La demeure était un Ehpad clandestin. Il y a quelques années, attiré par le prix, un homme a visité les lieux, dans le but d’y installer sa belle-mère. Sur les façades, les panneaux de location ne permettent pas de deviner les services proposés. Mais sur Internet, il y a peu de doute, dans une annonce encore en ligne, la femme de 69 ans propose une ambiance familiale, avec infirmière, médecin et kinésithérapeute, pour 1 300 euros par mois. Jointe par téléphone, elle nie en bloc les accusations de maltraitance. En 2019, une structure identique avait déjà été fermée par les autorités, mais cet automne, le scénario se répète, et le maire donne l’alerte lorsque la propriétaire sollicite la mairie pour des démarches en lien avec l’hébergement. Une assistante sociale nous affirme avoir croisé la route de la propriétaire il y a plusieurs années, et avoir même visité son ancienne maison, alors qu’elle demandait déjà une autorisation pour accueillir des seniors. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Bajac, L. Lassalle