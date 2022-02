Ehpad : un autre géant du secteur mis en cause par des familles

Sylvie Bardelle est la fille d'un ancien résident d'Ehpad Korian. Pour elle, la mort de son père aurait pu être évitée. Elle accuse l'Ehpad du groupe Korian d'un manque de soins ayant mené à l'occlusion intestinale qui a coûté la vie à son père il y a un an. Selon elle, cette négligence s'ajoute à d'autres torts comme le rationnement sur les protections hygiéniques. Comme elle, plusieurs familles de résidents accusent le groupe Korian de maltraitance. Des accusations qui rappellent celles décrites dans le livre de Victor Castanet, "Les Fossoyeurs". Paru il y a deux semaines, il dénonce les conditions de vie dans les Ehpad du groupe Orpea. Pour Me Fabien Arakelian, avocat de familles de résidents d'Ehpad Korian, ce manque de soins découle de la recherche d'une rentabilité à tout prix. De son côté, le groupe Korian dément. Son avocat, Me Emmanuel Daoud, a expliqué que "chez Korian, il n'y a pas de système de rationnement. Il n'y a pas de rationnement alimentaire. Il n'y a pas de système de rationnement de soins apportés aux résidents et aux résidentes, au contraire". Le groupe assure n'avoir été notifié d'aucune plainte pour le moment et affirme que dans le cas contraire, il y répondrait avec attention. T F1 | Reportage S. Chevallereau, J. Lacroix-Nahmias, S. Fortin.