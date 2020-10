El Paso : où en est le mur de Donald Trump à la frontière mexicaine ?

En 2016 en pleine campagne électorale, Donald Trump s'était engagé à construire un mur infranchissable à la frontière mexicaine pour empêcher l'immigration illégale. Quatre ans plus tard, ce mur a-t-il été construit ? Pour le savoir, nos équipes se sont rendues à El Paso au Texas, une ville située le long de la frontière.