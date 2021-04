Élargissement de la vaccination : quel est le nouveau calendrier de la campagne ?

Au total, 8,5 millions de Français ont été vaccinés contre le Covid à ce jour. Le gouvernement en espère 20 millions le 15 mai. Alors, il va ouvrir la vaccination à de nouvelles catégories d'âge. Les plus de 70 ans sont prioritaires depuis quelques jours. Le 16 avril, les 60-69 ans pourraient accéder au vaccin. Pour les 50-59 ans, rendez-vous à la mi-mai, et il faudra attendre au mois de juin pour les 18-49 ans, la tranche la plus large de la population. "D'ici juin, on devrait avoir les premiers effets. Je n'ai pas dit qu'on sera sorti de la crise, mais on verra les premiers effets. On devrait normalement avoir moins d'hospitalisation, moins d'essai, moins de patients en réa", explique le Pr. Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. Dès la fin avril, des professions en première ligne, comme les policiers ou les professeurs, pourraient aussi bénéficier des vaccins. "Si on veut maintenir les établissements ouverts, la priorité serait aujourd'hui" de vacciner les enseignants", estime Valérie Lauby, directrice du collège-lycée Saint-Érembert. Pour accélérer la distribution des vaccins, 100 à 200 vaccinodromes vont être mobilisés sur le territoire.