Élargissement de la prime d'activité : premières réactions des bénéficiaires

Suite au mouvement des "gilets jaunes", la prime d'activité a été élargie. Depuis le début du mois de janvier 2019, bon nombre de personnes se sont rendues auprès des Caisses d'allocations familiales pour savoir si elles bénéficient ou non de ce dispositif. Certaines personnes ont pu découvrir qu'elles pouvaient la recevoir. D'autres ont constaté que le montant qui leur est dû a augmenté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.