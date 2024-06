Électeurs du Rassemblement national : déjà en ordre de marche ?

À la lecture de son journal le lundi après-midi, Alain est plutôt satisfait. Électeur du Rassemblement national depuis une dizaine d'années, le retraité de 78 ans pense que son parti n'est plus l'expression d'une opposition, mais il est temps de le faire accéder au pouvoir. "Pourquoi pas ? Ils ne feront peut-être pas plus mal que ceux qui ont actuellement le pouvoir puisque toute la France est en train d'écatir", pense-t-il. Le RN pourrait-il changer cela ? "Je ne crois pas qu'il va faire des miracles quand même. Faut pas rêver de trop, mais pourquoi pas améliorer quand même un peu ? Comme lui, plus de 55 % des votants ont choisi le RN à Tergnier. Dans cette ville de 13 000 habitants, où l'on compte 25 % de taux de chômage, l'extrême droite est majoritaire depuis la présidentielle. Pascal travaille pour un bailleur social. Selon lui, le RN est désormais en capacité de gouverner. Il attend des actions fortes. À 50 km de là, à Guise, 4 500 habitants, le RN a remporté 60 % des voix dimanche. Le vote Rassemblement national, c'est aussi le rejet de toutes les politiques passées. "Le gouvernement récolte ce qu'ils ont semé pendant dix ans", "C'est le ras-le-bol qui parle" , "Pourquoi pas ? Ils ont le droit, c'est démocratique", ont réagi quelques riverains au micro de TF1. Dans l'Aisne, le Rassemblement national a progressé de près de onze points depuis les Européennes de 2019, là où tous les grands partis frôlent difficilement les 10 %. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas, T. Chartier