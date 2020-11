Election américaine : Donald Trump et Joe Biden jettent leurs dernières forces dans la campagne

Ce matin à l'heure du petit déjeuner, Donald Trump comme il en a l'habitude s'invite sur Fox News pour une météo électorale. Le président sortant assure avoir "une très solide chance de l'emporter. Au même moment, Joe Biden démarre sa journée par un recueillement dans un cimetière de Delaware où son fils, sa fille et sa première femme sont enterrés. Jusque sur les réseaux sociaux, les deux hommes offrent une fin de campagne très différente. Le candidat républicain met ses pas de danse pour montrer qu'il est dynamique. Alors que son rival démocrate diffuse un clip où toute l'Amérique porte un T-shirt en son nom pour montrer qu'il est rassembleur. Dans cette dernière ligne droite, les épouses aussi s'activent. Jill Biden appelle tous les Américains à voter. Ce que fait depuis la Floride la Première dame Melania Trump Un peu superstitieux, Donald Trump termine sa campagne au même endroit qu'il y a quatre ans dans le Michigan. Il demande "quatre ans de plus dans cette très belle maison". Une Maison Blanche convoitée aussi par Joe Biden. "Il est temps de récupérer notre démocratie. On peut y arriver", a-t-il lancé devant ses partisans.