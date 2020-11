Élection américaine : Donald Trump multiplie les procédures juridiques

Donald Trump est toujours dans le bureau ovale à l'intérieur de la Maison-Blanche, mais il ne sature plus du tout l'espace médiatique comme il faisait ces dernières semaines. On le voyait tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour, à la télévision. On pense qu'il est en réunion non stop avec ces conseillers. On a l'impression qu'il va obtenir par ses avocats ce qu'il n'obtiendra pas par ses électeurs, le droit de rester quatre ans de plus à la tête de la première puissance au monde. On sait que le président américain a lancé des procédures judiciaires. Il a demandé qu'on recompte les bulletins de vote à certains endroits et qu'on arrête de les compter à d'autres. On vient également d'apprendre que Donald Trump a été débouté dans le Michigan. Et on a l'impression qu'il est effectivement atteint moralement, puisqu'il ne tweete presque plus. L'un de ses rares messages était pour dire qu'il confirmait le lancement de procédures juridiques. Mais il s'interrogeait sur le fait de savoir s'il n'était pas déjà trop tard. Si le mal, selon lui, n'était pas déjà fait.