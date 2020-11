Election américaine : Joe Biden en meeting à Monaca en Pennsylvanie

Comme Donald Trump, Joe Biden a aussi choisi la Pennsylvanie pour organiser l'un de ses derniers meetings. Le rythme du candidat démocrate est plus paisible que celui de son rival républicain. Depuis le début de la pandémie, Joe Biden a refusé de tenir de grands meetings pour des questions sanitaires. Cela lui permet de cibler les électorats avec de petites réunions. C'est le cas ici à Monaca. Il se trouve dans une faculté pour parler avec des syndicats et des ouvriers. En 2016, les cols bleus traditionnellement démocrates ont choisi de voter Trump et ont fait basculer chez les Républicains l'Etat. Joe Biden veut donc remporter la Pennsylvanie. C'est important symboliquement pour lui parce que c'est sa ville natale. Mais surtout politiquement, vingt grands électeurs à la clé.