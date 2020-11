Élection américaine : le vote des femmes, l'une des clés du scrutin

En Floride, les électrices républicaines sont en transe. Aux bords routes, elles sont prêtes à tout pour faire gagner leur champion. Elles sont intarissables quand on les interroge sur Donald Trump, leur dieu vivant. Ces femmes-là débordent d'énergie. Mais d'après les sondages, l'électorat féminin est moins nombreux qu'il y a quatre ans à soutenir le président sortant. Le constat est flagrant en particulier dans les banlieues pavillonnaires. Dans ces zones résidentielles typiquement américaines, les femmes blanches ont soutenu majoritairement Donald Trump en 2016. Mais quatre ans plus tard, elles s'en mordent les doigts. Pour la première fois de leur vie, certaines d'entre eux viennent de voter pour le camp démocrate. Elles sont excédées par les outrances, les mensonges et les imprudences du président sortant. Le Covid-19 a été le déclic pour d'autres. Crise économique, bavure policière, avortement... Autant de sujets sensibles pour les Américaines. Alors qu'aux États-Unis, le sexe fait la différence dans les urnes. Historiquement et toutes communautés confondues, les femmes votent plus démocrates que les hommes. Il y a eu 13 points d'écart lors de la dernière présidentielle. À chaque élection, elles sont aussi plus nombreuses à aller voter. Leurs voix seront donc décisives.