Élection américaine : pourquoi un dépouillement aussi long ?

L'attente promet d'être longue et les habitants de Pennsylvanie ont les yeux rivés sur les résultats qui tombent au goutte-à-goutte. À Philadelphie, tout se passe derrière un mur où 150 personnes s'activent depuis mardi sans discontinuer. Chaque bulletin reçu par la poste ou déposé avant le jour de l'élection est compté. Un travail manuel fastidieux. La commission électorale qui supervise le dépouillement n'entend céder à aucune pression. Pour bien comprendre la longueur de ce processus, les bulletins arrivent dans une enveloppe qui doit être datée et signée. Il faut vérifier la signature avec celle qui est sur le document d'identification fourni par l'électeur. L'enveloppe pourra ensuite être ouverte, qui contient une deuxième enveloppe secrète, indispensable pour ce vote. Et c'est là qu'on arrive au bulletin. Il faut passer dans un scanner pour enregistrer les résultats et il reste plus d'un million à dépouiller. Alors, que va-t-il se passer dans les prochaines heures ? Combien de temps va-t-il falloir attendre pour obtenir un résultat incontestable ?