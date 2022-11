Election de Lula : le Brésil divisé

Dans son grand panier blanc, José Carlos apporte du pain aux sans abris de São Paulo. Ils sont des milliers à vivre dans la rue. Leur nombre s'est multiplié ces dernières années, à cause d'une crise économique et de la suppression d'aides sociales, par le gouvernement Bolsonaro. La précarité était l'un des principaux thèmes de la campagne présidentielle. Lula a promis que chaque Brésilien pourra manger à sa faim. Au moins, neuf millions de pauvres en plus en ces trois dernières années. C'est un bilan qui a joué contre le président de l'extrême droite. Les Brésiliens reprochent aussi à Jair Bolsonaro, sa gestion catastrophique de l'écologie, comme la déforestation massive de l'Amazonie. Mais loin des forêts, d'autres habitants s'inquiètent eux de la victoire de Lula. "J'ai peur que toutes les entreprises s'en aillent et que ça casse l'économie d'une façon irréversible", explique un habitant. Parmi les partisans de Jair Bolsonaro, il y a ceux qui acceptent de reconnaître la défaite, mais il y a aussi ceux qui refusent. Des routiers notamment, fidèles au président déchu, ont commencé à barrer la route. Bolsonaro, lui, n'a toujours pas reconnu sa défaite. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Reverdy, A. Lunardi