Election présidentielle 2022 : interview de Fabien Roussel

Si Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, était élu président, son premier geste symbolique sera de mettre fin à toutes les fermetures de maternités, de services d'urgences et d'hôpitaux de proximité. "Je veux que tout le monde ait accès à la santé et revaloriser ces métiers qui sont si importants et si essentiels pour notre pays", a-t-il déclaré. Face aux différentes crises qui secouent le pays, sa première mesure d’urgence sera en faveur du pouvoir d'achat. Il envisage d'augmenter l'ensemble des salaires et des retraites. Pour lui, c'est la première mesure de justice sociale qu'il faut mettre en œuvre. Selon le candidat du PCF, on ne relèvera pas le pays avec des Français qui souffrent de bas salaires. "Je veux retrouver la France de la bonne paie, la France des bons salaires", a-t-il poursuivi. Dans son programme, le candidat prévoit de faire passer le congé de paternité d'un mois à 4 mois, l'équivalent d'un congé de maternité d'aujourd'hui. Pour lui, c'est une mesure d'égalité entre les femmes et les hommes. De cette manière, les parents pourront se consacrer à l'éducation de l'enfant. Concernant le fonctionnement de la démocratie, Fabien Roussel pense supprimer l’élection du président de la République au suffrage universel et donner au Parlement le pouvoir d’investir le Premier ministre et le gouvernement. Face au dérèglement climatique, sa priorité serait de sortir des énergies fossiles, comme le recommande le GIEC. Cela suppose d'investir dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire afin de retrouver la souveraineté et de relocaliser l'activité industrielle du pays. Et concernant la guerre en Ukraine, le candidat du Parti communiste français veut tout faire pour soutenir le peuple ukrainien face à l'agression russe tout en évitant l'embrasement du conflit.