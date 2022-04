Election présidentielle 2022 : interview de Jean Lassalle

Si Jean Lassalle, candidat du mouvement Résistons, était élu président, son geste symbolique sera d’appeler l’ensemble des sensibilités politiques de France, celles qui viennent d’être marquées par l’élection, les deux tours. Et quelques autres que je proposerai de se retrouver ensemble pour fixer une feuille de route. Peut-être qu’il y aura rassemblement. S'il est élu, la première mesure d'urgence de Jean Lassalle sera de reconstruire un État, un État symbole. Concrètement, il regardera avec l’ensemble des principaux chargés de suivre notre pays, notamment ceux de la Finance, à Bercy, ceux de la Défense et des renseignements, à ceux qui s’occupent de l’espace. Et leur demandera : “Dans quel état est le pays et comment nous le reconstruirons ?” Jean Lassalle va fixer un premier cap impératif d’augmenter le budget de la Défense à 4 ou 5% de façon à engager immédiatement les recherches pour la nouvelle énergie qui nous fait défaut. Dans le programme de Jean Lassalle, un point le distingue des onze autres candidats à cette présidentielle 2022 : il veut mettre fin au découpage des treize régions administratives actuelles et mettre en place de nouvelles régions plus conformes à la tradition historique française. Jean Lassalle veut reconstruire une organisation du territoire qui permet à peu près de s’y retrouver. Pour réconcilier les Français et la politique, le candidat du mouvement Résistons s’engage à donner tous ses biens à une Association pour le maintien d’une agriculture paysanne en cas de non-respect de ses principales promesses dans les premiers mois suivant son élection. Dans les circonstances de guerre actuelle, Jean Lassalle affirme quitter l’Otan car selon lui, “l’Atlantique rappelle au monde entier, en permanence, que nous sommes soumis aux Américains.” Découvrez l’intégralité de cet interview dans la vidéo ci-dessus. T F1 |