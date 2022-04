Élection présidentielle 2022 : interview de Jean-Luc Mélenchon

Si Jean-Luc Mélenchon était élu président, son premier geste symbolique serait liée au 77ème anniversaire du premier droit de vote des femmes. Le candidat de La France Insoumise veut s'identifier à la lutte des femmes pour l'égalité des droits. Ainsi, il ira au Panthéon, aussi accompagné que possible le samedi, en hommage aux cinq femmes qui s'y trouvent. Face aux différentes crises que la France traverse, la première mesure d'urgence de Jean-Luc Mélenchon en tant que président, c'est le blocage des prix des produits de première nécessité. Le candidat rappelle que nous avons des millions de compatriotes qui sont en train de basculer dans des situations de dénuement et de pauvreté, en plus de ceux qui y étaient déjà. Ainsi, il souhaite bloquer les prix de l'essence, en les ramenant à 1,40 euro, et ceux des produits de première nécessité. Jean-Luc Mélenchon veut compléter cette idée par une autre. Évoquant la crise de la spéculation sur les céréales mettant en danger toute la Méditerranée, il propose de prendre contact avec les Algériens, les Marocains et les Tunisiens pour discuter d'un prix supportable. Et de leur côté, les pays du Maghreb discuteront avec nous des prix du gaz et du pétrole. Questionné sur sa volonté de collectiviser à plus long terme les biens communs. Jean-Luc Mélenchon a fait savoir que cela ne lui fait pas peur, si c'était une urgence, une nécessité. Il précise aussi que collectiviser cela veut dire que les biens communs, tels que l'eau, l'air, l'énergie, ne sont plus considérés comme des marchandises qu'on peut s'approprier à la discrétion du plus puissant. Pour le candidat, la propriété collective est une mesure de planification écologique qui est centrée sur l'idée qu'il y a des biens communs de l'humanité qu'on ne peut pas s'approprier. Ainsi, pour l'eau, le candidat estime que "nous avons intérêt à avoir l'outil qui est le plus proche du terrain". Et il cite la commune et la régie publique de l'eau, des organes extrêmement décentralisés et proches de la ressource. Pour l'air, Jean-Luc Mélenchon estime qu'on ne peut plus permettre aux gens de le polluer sans que cela ne leur coûte rien et qu'ils ne soient obligés de rien. Quant à l'énergie, le candidat La France Insoumise souhaite un pôle public de l'énergie. Retrouvez l'intégralité de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon dans la vidéo associée à ce résumé.