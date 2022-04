Élection présidentielle 2022 : interview de Marine Le Pen

Si Marine Le Pen était élue présidente, son premier geste symbolique serait de faire un parcours qui la mènerait de la Basilique Saint-Denis aux Invalides pour l'Empire, puis à la statue du général De Gaulle pour la République, pour s'inscrire dans la continuité de l'histoire de France. Si les Français lui font confiance, elle serait la première femme à être élue présidente de la République française. Face aux différentes crises que le pays traverse en ce moment, sa première mesure d'urgence serait de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble de l'énergie : gaz, électricité, fioul, carburants. Selon elle, les Français sont étouffés aujourd'hui et n'ont plus les moyens de boucler leur fin de mois. La candidate du RN annulerait aussi les hausses de carburant qui ont été décidées par Emmanuel Macron en 2017 en 2018. Et comme l'inflation arrive et qu'elle va durement frapper les ménages français, Marine Le Pen ferait un panier de produits de première nécessité (produits alimentaires et d'hygiène) sur lesquels elle abaisserait la TVA à 0%. Son objectif serait de soulager les Français les plus modestes. Parmi les mesures qui la distinguent des autres candidats, l'une d'elles concerne l'énergie éolienne qui coûte une fortune aux Français. Selon Marine Le Pen, elles représentent 4,5 milliards d'euros de subventions pour des énergies qui sont intermittentes, affreusement chères et qui, de surcroît, ne fonctionnent pas sans centrale à gaz et à charbon. Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.