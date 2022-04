Élection présidentielle 2022 : interview de Nathalie Arthaud

Nathalie Arthaud, candidate de la Lutte ouvrière, aspire à un pouvoir collectif. Selon elle, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui font tourner la société. Ce sont donc eux qui sont capables de la diriger. Si elle était élue présidente, sa première mesure symbolique serait de publier tous les traités, les accords diplomatiques secrets, toutes les tractations entre l'État français et tous les autres pays. Pour la guerre en Ukraine, elle juge utile de savoir exactement ce qui a été discuté entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Sa première mesure d'urgence serait l'abolition du secret des affaires et la possibilité pour tous les travailleurs d'aller voir l'argent qu'il y a dans leur entreprise, en particulier dans les grands groupes. Cela permettrait selon la candidate non seulement la transparence, mais aussi de comprendre la spéculation sur le prix de l'essence. Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.