Élection présidentielle 2022 : quelles sont les clés du second tour ?

Comme nous l’explique Adrien Gindres, ce n'est pas une clé qu'il faut pour ce scrutin, mais plutôt un trousseau tout entier. Les deux premières clés, ce sont l'abstention et les reports de voix. Mais le plus important, c'est la troisième clé qui n'est autre que la manière de faire campagne. Et là, ce n'est plus une question de clé, mais d'équilibrisme. Par exemple, on l'a vu toute la journée, sur les questions de retraite qui vont être l'un des principaux sujets de ce second tour. Pour Emmanuel Macron, il faut à la fois parler à la droite de Valérie Pécresse et à la gauche d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Pour Marine Le Pen, il faut à la fois parler à l'électorat d'Eric Zemmour et à celui de Jean-Luc Mélenchon également. En politique, cela s'appelle "élargir sa base sans se renier". Autrement dit, les candidats doivent avancer sur un fil sans tomber. Et celui qui y arrivera le mieux aura le plus de chance de l'emporter. Un véritable suspens. T F1 | Plateau A. Gindre