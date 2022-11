Élections américaines : ils veulent le retour de Trump

Pendant toute la semaine, la fête foraine anime Hillsdale. Mais il n'est pas ici seulement question de jeu, la foire prend aussi un tour très politique. Tout à côté des manèges se trouve un stand contre l'avortement. Les drapeaux des confédérés symbole du passé raciste et esclavagiste sont partout. Joe Biden est détesté. Hillsdale, 8 300 habitants, au cœur du Michigan, une ville blanche à 94 % et où le taux de pauvreté est deux fois plus élevée que la moyenne nationale. Une commune qui a voté Donald Trump à 73 % en 2020. Et pour vous rendre compte dans quel environnement nous nous trouvons, voyez la réaction de cette femme quand nous parlons des élections de mi-mandat. "Ici, les gens sont conservateurs. Ils veulent seulement qu'on revienne à nos valeurs fondamentales", dit-elle en pleurant. Et selon elle, un seul homme peut les y aider. "Trump. On a besoin que Trump revienne à la présidence. Les Démocrates et les faux Républicains veulent notre peau à nous les vrais conservateurs". Même l'université très cotée est connue pour être l'une des plus conservatrices du pays. Mais le parti Républicain étudiant n'ayant pas donné suite à notre demande d'interview, nous avons pris rendez-vous avec les membres d'un club formé d'ingénieurs, de professeurs et de patrons. Avec cigares et whisky, ils se réunissent une fois par semaine pour parler politique jusqu'au bout de la nuit. À Hillsdale, ils sont pourtant nombreux à nous dire que la personnalité de Donald Trump et ses ennuis judiciaires les agacent. Ils verraient bien un autre candidat représenté leurs idées en 2024. TF1 | Reportage A. Monnier, J. Asher, T. Collet