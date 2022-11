Élections américaines : le coude-à-coude

Un Joe Biden tout sourire au téléphone avec les démocrates élus pour les féliciter, c'est l'image que les équipes de la Maison Blanche ont publiée sur les réseaux sociaux hier soir. Une façon de dire que la déroute annoncée n'a pas eu lieu. Certes les républicains ont gagné la majorité à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, mais avec une marge bien plus faible que prévu. Et surtout, les démocrates ont des chances de garder le contrôle du Sénat même si les résultats des quatre dernières élections sont encore très serrés. Alors comment vont se passer ces deux dernières années de mandats pour Joe Biden ? Le président démocrate n'aura plus les coudées franches pour mener sa politique comme il l'entend. Il devra surtout probablement défendre les réformes qu'il a entreprises ces deux dernières années contre les attaques des républicains à la Chambre des représentants. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher