Élections en Catalogne : les Catalans se sont fortement mobilisés

Plus de cinq millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, ce jeudi 21 décembre en Catalogne, pour élire un nouveau Parlement régional. L'enjeu est de taille. Cette province, la plus riche d'Espagne, va-t-elle rompre les amarres avec le reste du pays ? Les résultats définitifs sont attendus aux alentours de 23 heures.