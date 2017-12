Élections en Catalogne : l'incertitude règne à la veille du scrutin

Cinq millions d'électeurs catalans voteront jeudi 21 décembre 2017 pour élire un nouveau Parlement régional. Ils devront choisir entre les dirigeants séparatistes, poursuivis par la justice espagnole depuis la proclamation d'indépendance, et les partisans de l'unité d'Espagne. Quels que soient les résultats des élections régionales catalanes, le scrutin aura des conséquences très importantes pour les entreprises de la région. Ces dernières paient le prix de l'incertitude politique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.