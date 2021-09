Élections en Allemagne : qui va gouverner ?

L'Allemagne aura peut-être un nouveau gouvernement d'ici Noël. C'est ce que promettent les partis politiques, mais pour cela, il va falloir créer une grande coalition et beaucoup de dialogues pour y arriver. À la tête de cette coalition, ce sera peut-être Olfa Scholz, le candidat des socio-démocrates, dont on disait il y a quelques mois qu'il n'avait aucune chance, et qui finalement, en s'inspirant d'Angela Merkel réussit à obtenir la première place dans ces élections. La chancelière Angela Merkel faisait hier soir la grimace à la tribune. Elle était en retrait, au second rang. Mais de facto, après seize ans au pouvoir, elle va continuer quelques semaines de plus à gérer l'Allemagne, et ainsi consolider d'une certaine manière son statut iconique. Il suffit de regarder les unes compilées de ces dernières années dans le Der Spiegel pour se rendre compte de son poids.