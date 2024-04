Élections européennes : la bataille est lancée

Officiellement, c'était un discours de chef d’État, pas un discours de campagne. Mais à six semaines des élections européennes, Emmanuel Macron en a tout de même profité pour sonner la mobilisation générale le 9 juin, dans l'Amphithéâtre de la Sorbonne, 1h48 de discours, plus long qu'un match de football. Le président de la République était en attaque face à l'ultra favori des sondages, le Rassemblement National et ses positions sur l'Europe. Le message a été entendu par le principal concerné, qui compte bien se servir du discours présidentiel pour mobiliser dans son propre camp. "L'Europe de Macron aujourd'hui a perdu. Le 9 juin, c'est évidemment un référendum pour ou contre la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi pour ou contre l'Europe d'Emmanuel Macron", réagit Jordan Bardella, président du Rassemblement National. C'était une entrée en campagne, supposée financée entièrement par l'Élysée. Polémique immédiate chez les oppositions, plusieurs candidats ont saisi la Commission des comptes de campagne pour que le coût du discours de ce jeudi 25 avril matin soit refacturé au parti présidentiel. TF1 | Reportage M. Desmoulins, A. Tassin, M. Guénégan