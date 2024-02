Élections européennes : "Le RN instrumentalise toutes les colères", dénonce Raphaël Glucksmann

Au Salon de l'Agriculture qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris Expo Porte de Versailles, on a beaucoup parlé d'Europe. Interrogé sur la crise agricole qui touche entre autres la France, Raphaël Glucksmann a répondu qu'il croit au prix plancher européen, à la capacité des Européens à se mettre d'accord à des conditions harmonieuses de production agricole. "C'est possible de l'obtenir et c'est absolument vital pour nos agriculteurs », a-t-il déclaré. Dans son intervention, le député européen n'a pas manqué aussi de tacler le Rassemblement National qui selon lui " instrumentalise toutes les colères", mais " n'a aucune réponse à apporter". Il dénonce donc le fait qu'au Parlement européen, le RN vote, par exemple, pour la politique agricole commune, qui selon lui, crée un nombre incalculable d'injustice entre agriculteurs, qui laisse de côté les plus petites exploitations. "Nous portons une Europe solidaire et le RN s'y oppose à chaque fois", fustige l'eurodéputé. Fraîchement nommé tête de liste PS-Place publique pour les prochaines élections européennes, l'essayiste rappelle que "le RN et tous ses alliés à l'échelle continentale ont choisi le camp de l'ennemi de notre patrie, de la France" dans la "guerre qui nous oppose au régime de Vladimir Poutine". "Il y a dans ce scrutin un enjeu existentiel. Partout, les colères alimentent le vote d'extrême droite. Mais ces élections sont fondamentales et si l'Europe se laisse gagner par cette colère, elle désintégrera à un moment où on a justement besoin d'elle pour nous défendre face à la guerre, face à Poutine, face aux multinationales, face au dérèglement climatique", martèle-t-il. Voir l'intégralité de cet entretien avec Raphaël Glucksmann dans la vidéo en tête de cet article.