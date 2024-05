Élections européennes : l'immigration au cœur de la campagne

Quatre clandestins arrêtés, et c'est beaucoup plus rare, avec eux leur passeur, un Français de 28 ans. Ils sont tous amenés au poste-frontière de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Les trois jeunes Irakiens et un Bangladais ont été interceptés alors qu'ils marchaient au bord de l'autoroute, déposés par le passeur. Au poste, ce dernier est placé en garde à vue et risque jusqu'à cinq ans de prison. Les migrants assurent être majeurs, ils seront remis aux autorités italiennes, comme deux Marocains arrêtés un peu plus tôt et raccompagnés à pied à la frontière, à 50 mètres de là. Depuis le début de l'année, 7 500 immigrés illégaux ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes, la moitié renvoyée en Italie. Pourtant, à Vintimille, à dix kilomètres de l'autre côté de la frontière, certains migrants espèrent toujours rejoindre la France. La plupart tentent de passer la frontière en montant dans un train, en direction de Nice, souvent en vain. L'espoir est mince pour les clandestins. En gare de Menton, côté français, il y a souvent plus de policiers que de voyageurs sur les quais. Les trains sont fouillés partout et chaque passager est contrôlé. Les policiers arpentent aussi les sentiers qui permettent aux migrants de contourner les patrouilles. Un dispositif dissuasif. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Attal, H. Riou Du Cosquer