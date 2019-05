Élections européennes : où en est la gauche ?

Jusqu'en 2017, le Parti socialiste avait pratiquement tous les pouvoirs, à Matignon, à l'Élysée et à l'Assemblée nationale. À l'issue des élections européennes de cette année 2019, l'addition de toutes les voix obtenues par la gauche s'élève à 18,2%. Cependant, c'est une gauche éclatée qui n'a pas été capable de se rassembler. Alors, où en est-elle actuellement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.