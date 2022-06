Elections législatives 2022 : le calendrier du gouvernement bouleversé

La règle était connue de tous les ministres candidats. En cas de défaite, obligation de quitter son poste. Cela va être le cas pour trois membres du gouvernement. Justine Bénin, secrétaire d'Etat à la Mer, Amélie de Montchalin à la Transition écologique et Brigitte Bourguignon à la Santé vont disparaître de la photo de famille. Un remaniement va donc s'imposer. Si on ne sait pas encore la date exacte, celui-ci interviendra néanmoins rapidement. Pour cause, Emmanuel Macron s'envole à partir de jeudi pour plusieurs sommets internationaux, de Bruxelles à Madrid. D'ici là, il consulte et l'agenda est chamboulé. Le Conseil des ministres qui devait se tenir mardi est, en effet, annulé. Une autre question occupe aussi les esprits : Élisabeth Borne restera-t-elle à Matignon ? Dans la majorité, certaines critiques se font entendre. La Nupes, de son côté, a déjà annoncé son intention de déposer une motion de censure. Le calendrier parlementaire se précise par ailleurs. Le nouveau président de l'Assemblée nationale sera élu mardi prochain. Deux jours plus tard, les présidents de commission seront élus, dont la plus stratégique est la Commission des finances. RN et LFI se disputent déjà le poste. TF1 | Reportage M. Chantrait, M. Bliard