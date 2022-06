Élections législatives 2022 : une semaine décisive

Du second tour, il ne dira pas un mot. Pendant qu'Emmanuel Macron refuse de donner une consigne de vote, la Première ministre, de retour en circonscription, ne retient pas ses coups contre Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier est au coude-à-coude avec la majorité présidentielle. Le parti présidentiel a remporté le premier tour d'une courte tête face à la coalition de gauche et devrait obtenir moins de députés qu'en 2017. Le président gardera-t-il la majorité absolue ? C'est l'enjeu du scrutin. Les projections en siège de la future Assemblée nationale montrent entre 175 et 205 députés pour la Nupes, contre 275 à 310 pour le parti présidentiel. L'union de la gauche devrait être la plus grande force d'opposition. Elle envoie quatre députés à l'Assemblée nationale dès le premier tour. Alors, cet après-midi, pendant la visite guidée, pas question de s'inquiéter de l'absence de réserve de voix dimanche. De l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen espère obtenir et présider un groupe à l'Assemblée. C'est-à-dire avoir au moins 15 députés contre 7 auparavant. Après une présidentielle catastrophique, Les Républicains deviendront-ils une force d'appoint pour la majorité présidentielle ? Le chef du parti, Christian Jacob, a donné la définition de la stratégie idéale. Selon ce dernier, Les Républicains ne seront "en aucun cas" une force d'appoint, mais plutôt une opposition déterminée, utile qui ne sera pas dans le blocage des institutions et dans les outrances. T F1 | Reportage S. Bougriou, M. Desmoulins.