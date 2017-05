Élections législatives : "Emmanuel Macron veut faire exploser les socialistes et les Républicains"  

DIFFICILE - Passer de 0 à 289 députés en six semaines, c’est le pari que va tenter de relever Emmanuel Macron. Il a d’ores-et-déjà annoncé que ceux qui l’accompagneront devront être sous sa bannière. Selon le spécialiste politique de TF1, Christophe Jakubyszyn, le nouveau Président élu a un but : faire exploser le PS et Les Républicains. Sous peine de subir une cohabitation.