Les élections législatives ont lieu les 11 et 18 juin prochains, un scrutin à deux tours qui va amener l’élection de 577 députés. Du vote des lois à la possibilité d’amener un gouvernement à la démission, en passant par le salaire et les frais de fonctionnement qui leur sont alloués, découvrez plus précisément ce qu’est un député.