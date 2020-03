Élections municipales 2020 : quid du second tour ?

Après avoir consulté les deux anciens présidents de la République et les présidents des deux Assemblées, l'exécutif a décidé de reporter au 21 juin le second tour des municipales. Il devrait y avoir un décret pour annuler le second tour et un projet de loi pour reporter officiellement le scrutin. Concernant les résultats du dimanche soir, le Premier ministre a proposé de les conserver. Le gouvernement doit aussi préciser dès ce soir les modalités du report. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.