Élections municipales : "Je vis dans une ville dangereuse"

Connue pour sa tranquillité, la préfecture du Finistère, 68 000 habitants, est en proie depuis trois ou quatre ans à des faits de violences inhabituelles. Les cambriolages ont par exemple bondi de 17% en 2019. Les habitants affirment que le climat a changé, notamment en centre-ville. Un ressenti confirmé par les chiffres de la délinquance. Selon la police, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 20% en un an. Alors, que se passe-t-il à Quimper ?