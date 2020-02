Élections municipales : "Ma ville est sinistrée par les intempéries" (4/5)

Depuis quelques années, les inondations sont de plus en plus fréquentes et violentes à Limoux. La dernière montée des eaux date de janvier, la plus grave à ce jour. À force, ses habitants se sentent pris aux pièges et ceux qui peuvent partir le font. Le centre-ville est de plus en plus désert, car les deux tiers de Limoux sont en zone inondable. Alors, comment les faire revenir près de ces rives ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.