Élections municipales : mon centre-ville se vide

21% des commerces de l'actuel centre-ville de Carcassonne ont baissé le rideau. C'est deux fois plus que la moyenne nationale. Comme dans beaucoup de villes, les causes du déclin sont connues : difficulté pour stationner, et surtout multiplication des zones commerciales. Les habitants, eux aussi, quittent le centre-ville. Mille l'ont fait ces cinq dernières années. Alors, comment le rendre plus attractif ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.