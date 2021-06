Élections régionales et départementales : les sortants grands vainqueurs

Sept régions demeurent à droite, cinq à gauche, et la Corse reste aux mains des régionalistes. En Outre-mer en revanche, la Réunion, la Guyane et la Martinique changent de camp et basculent à gauche. Dans le détail, les ténors de la droite ont été réélus dans un fauteuil, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse en Île-de-France, et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Ces trois présidents de région représentent désormais autant de candidats possibles à la présidentielle de 2022. Renaud Muselier, lui, a finalement emporté en Provence-Alpes-Côte d'Azur, face au candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani. Et prime aux sortants également à gauche. En effet, La Socialiste Carole Delga est largement réélue en Occitanie. Alain Rousset effectuera un cinquième mandat en Nouvelle-Aquitaine. Loïc Chesnais-Girard, lui aussi, est réélu en Bretagne. L'autre enseignement de ce scrutin, c'est le coup d'arrêt pour le Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen ne remporte aucune région, pour ne citer que les 10,8% de Jordan Bardella en Île-de-France. Ainsi, le RN n'est plus que la troisième force politique du pays, derrière la droite et la gauche au sens large. Et la République en marche, elle, ne décolle toujours pas.