Élections territoriales en Corse : les nationalistes triomphent

Les nationalistes ont recueilli plus de 45% des voix au premier tour des élections territoriales corses. Les deux vainqueurs s'appellent Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. L'un est partisan de l'autonomie de l'île, l'autre souhaite l'indépendance. Renverser la tendance électorale dimanche prochain semble impossible, car plus d'un électeur sur deux a voté pour les listes autonomistes et indépendantistes lors de ce premier tour. Mais qu'en pensent les Corses ? Et que veulent vraiment les nationalistes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 04/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.